Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve PYD, Rakka'ya paraşütle asker indirdi /22 Mart 2017 17:16

ABD ve PYD, Rakka'ya paraşütle asker indirdi

ABD askeri ile YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya paraşütle asker indirdi

SHABER3.COM

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya bağlı Tabka yakınlarına paraşütle Amerikan askeri ve YPG öncülüğündeki SDG'lileri indirdiği bildirildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana bileşeni olduğu SDG'nin yaptığı açıklamayı Reuters duyurdu.Reuters'ın haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sosyal medyada yayımladığı açıklamada, operasyonun amacının, stratejik Tabka bölgesinin ele geçirilmesi  ve rejim güçlerinin bu yönde ilerlemesinin engellenmesi olduğu belirtildi.
<< Önceki Haber ABD ve PYD, Rakka'ya paraşütle asker indirdi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:34