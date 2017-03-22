Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlıkta son nokta! /22 Mart 2017 16:57

Hırsızlıkta son nokta!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'deki bir okuldan gerçeği yansıtmayan görüntüler paylaştı. Çavuşoğlu, Hizmet Hareketi'nin yetiştirdiği öğrenciyi Maarif Vakfı'nın yetiştirdiğini savundu. Peki gerçek neydi?

Hizmet gönüllüsü fedakar öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencileri "biz yetiştirdik" dediler

Hizmet gönüllüsü fedakar öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencileri "biz yetiştirdik" dediler

Erdoğan rejimi, Hizmet Hareketi'ne ait Gine'de faaliyet gösteren bir okula Gine yöneticilerine baskı yaparak Maarif Vakfı'na devrettirmişti. 

Yaklaşık 3 ay önce okul Hizmet Hareketi'nden zorla alınıp Maarif Vakfı'na verillmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlı, "3 ay önce F.TÖ'den devralınan Afrika Gine Maarif okulumuzda düzenlenen Çanakkale Şehitlerimizi Anma Programı'nda okunan Çanakkale Türküsü..." şeklinde bir tweet atarak sanki çocuklar bu yıl yeni Türkçe öğrenmiş gibi algı oluşturmaya çalıştı.



Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Hasan Yavuz ise "Türkiye Gine Maarif okulumuzda Çanakkale anma proğramı.Öğrencilerimiz 3 ayda şiir marş öğrendiler" diyerek açıkca yalan söyledi.



İşin aslı ise şöyle; aynı çocuklar Mart 2016'da da Çanakkale Türküsü'nü söyledğini görüyoruz. Bu görüntüler ise Türkçe Olimpiyatları resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Yani çocuklara bu eğitim 2016 Martı'nda Türk okulu öğretmenleri tarafından verilmişti. AKP'li bakan ve büroklar ise açıkça yalan söyleyerek bu çocukları Maarif Vakfı'nın yetiştirdiğini iddia etti.



Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise bakan ve Maarif Vakfı Başkanı'nın paylaşımlarının altına Gineli çocuklara kimin Çanakkale Türküsü'nü öğretttiğini yazdı.



İşte Mart 2016'ta o çocukların söyleidği Çanakkale Tüküsü ve Hasan Yavuz'ın paylaştığı videonun karşılaştıması...
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