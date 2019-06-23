Samanyolu Haber /Gündem / Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı /23 Haziran 2019 17:08

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararı sebebiyle bugün bir kez daha sandık başına gidildi. Yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Oylar sayılıyor.

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

OYLARIN SAYIMI BAŞLADI

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

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