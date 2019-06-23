Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi.
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
OYLARIN SAYIMI BAŞLADI
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.