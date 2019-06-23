Abdullah Gül rengini belli etti

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk garabeti" kararı ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi'nde oyunu Beykoz'da kullandı.





Çubuklu Mahallesi'nde Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, sırada beklerken sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti.





Gül çifti, oylarını "1145" numaralı sandıkta kullandı.







11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu 1145 numaralı sandıkta kullandı.





“İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLUR, İYİ OLUR”





Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ortak aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını ima eden sözler sarfetti.





Gül, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur." şeklinde konuştu.