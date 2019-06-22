Sandık görevlilerine ödenecek toplam para bakın ne kadar

AKP'nin iptal talebinin ardından YSK tarafından yenilenmesi kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarın gerçekleşecek. Sandıklarda görev alacak müşahitlere ödenecek para 32 milyon TL'yi aşacak.





Independent Türkçe'nin haberine göre, seçimler için siyasi partilerin görevlendirdiği 100 bini aşkın müşahit sandık başlarında bekleyecek.





CHP'nin müşahit sayısı AK Parti'nin müşahit sayısından 2 kişi daha fazla.





Yarın yapılacak İBB seçiminde AK Partili 31 bin 339, CHP'li 31 bin 341 isim görev yapacak. Büyük Birlik Partisi seçime kendi adayıyla katılmasa da desteklediği Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için sandıklarda olacak. BBP'nin bildirdiği görevli sayısı 5 bin 771.





Görev ücreti düşürüldü





Sandık başkanı ve sandık kurulu memur üyeyle birlikte 7 kişiden oluşan sandık kurulu üyelerine YSK tarafından ücret verilecek.





Yenilenen İstanbul seçimindeki iş yükü iptal edilen 31 Mart seçiminden daha az olduğu için sandık kurulu üyelerine ödenecek yevmiye sayısı düşürüldü.





Daha önce 3 yevmiye alan sandık kurulu memur üye yarın 2 yevmiye, 4 yevmiye alan sandık kurulu başkanı ise 3 yevmiye alacak. Partili müşahitlere ise 1 yevmiye ödenecek.





Sandıkların kurulacağı bin 897 okulun sorumlusuna da YSK tarafından ücret ödenecek.





YSK tarafından partili müşahitlere 12 milyon 336 bin TL, sandık kurulu başkanlarına 11 milyon 578 bin TL, sandık kurulu memur üyelere ise 7 milyon 718 bin TL ödenecek.





İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile okul sorumlularına ödenecek parayla birlikte sandıklarda görev yapacaklara ödenecek para toplamda 32 milyon TL'yi geçecek.