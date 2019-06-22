Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş'tan Öcalan açıklaması... /22 Haziran 2019 20:36

Demirtaş'tan Öcalan açıklaması...

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Eski Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın HDP'ye gönderdiği mektupla ilgili açıklama yaptı. Öcalan'ın mektubu sonrası Erdoğan'ın "Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar savaşı var" sözleriyle ilgili, "İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum." dedi.

"Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" diyerek sözlerine başlayan Demirtaş, "Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Demirtaş kişisel Twitter hesabından şunları kaydetti:

Sn Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum.

Sn Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı oluşturulmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum.

Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler.



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