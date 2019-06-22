Samanyolu Haber /Gündem / Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi /22 Haziran 2019 20:05

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

[Haber görseli]1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusuydu.Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmişti. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler veriyordu.
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