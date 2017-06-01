Sanayiciden TRT yükünü kaldırıp vatandaşa yükleyecekler

AKP milletvekilleri üretim reformu paketiyle sanayiciden alınan TRT payını kaldıran maddenin değiştirilmesine ilişkin bir önerge verdi. TRT nin buradan doğan kaybı yurttaşların radyo ve televizyon alırken ödedikleri bandrol ücretlerinin artırılmasıyla karşılanacak.





Düzenlemenin yasalaşması durumunda bandrol ücreti cihazların radyo ve televizyon alıcısı kısmına denk gelen bedel üzerinden değil cihazın tamamının bedeli üzerinden hesaplanacak. AKP’nin gece yarısı komisyona getirdiği bu önerge CHP’liler tarafından tepkiyle karşılandı.





Sanayicilerden kesilen TRT payını yurttaşa yüklediği önerge metni şu şekilde:















