Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü alışveriş sitesi kepenk indirdi /01 Haziran 2017 12:28

Ünlü alışveriş sitesi kepenk indirdi

Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün internet sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı.

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Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.


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