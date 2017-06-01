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Ünlü alışveriş sitesi kepenk indirdi
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Ünlü alışveriş sitesi kepenk indirdi
/
01 Haziran 2017 12:28
Ünlü alışveriş sitesi kepenk indirdi
Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün internet sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı.
SHABER3.COM
Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.
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