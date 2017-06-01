Manisa'da askerleri zehirleyen firma yandaş olunca gizlilik kararı geldi

Manisa’da bir askerin yaşamını yitirdiği, 1000’den fazla askerin de hastanelik olduğu olayla ilgili gizlilik kararı geldi. Fakat karar bu sefer mahkeme tarafından değil Sağlık Bakanlığı tarafından alındı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer dikkat çekici bir iddiada bulundu. Biçer, askere verilen pişmemiş hindi etinde ve hastalanan askerlerin tahlil örneklerinde aynı bakteri (salmonella) görüldüğü halde sonuçların ailelere verilmediği ve gizlilik kararı alındığını söyledi. Biçer, “Olayın çiğ hindi eti olduğu artık kesin. Askerlerin tahlil sonuçlarında bakteri üremesi saptandı. Benim elimde o tahlil sonuçlarından bir tane var ama gayrıresmi olarak var.” dedi.





Tahlillere gizlilik kararı geldi





Biçer şöyle devam etti: “Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nden dün sabah (önceki gün) hasta yakınları çağrılarak, üreyen tahlil sonuçlarının verileceği bildirildiğini anlatan Biçer. “Ancak ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gizlilik kararı getirildiği söylendi. Hastanelerin pataloji sonuçlarını yayınlayan sistem var. Kimlik numarası ile hastaların kayıtlarını görüyorsunuz ama bu hastaların kültür sonuçları ‘sistemde bulunmamaktadır’ diye yanıt geliyor. Bu vakalarla ilgili resmi olmayan bir gizlilik kararı getirilmiş. O evrak çok önemli. Çünkü hastalığın yenen gıdadan olduğunu kanıtlayan suç delili. Firmanın bu konuda suç işleyen unsur olduğu net. Hindi etinin kendinden alınan numuneden de salmonella üredi. Derhal soruşturma açılmalı. Bu yapılmadığı gibi olayın üstü kapatılıyor.”





Yemek firması yandaş çıkmıştı





Manisa’da 1 hatfa için önce 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda zehirlenme şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırıldı sonra da Manisa Kırkağaç’taki 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı. 70 asker ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. CHP Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, salı günkü zehirlenme vakasıyla ilgili yemek şirketinin AKP’ye yakınlığı ile bilindiğini açıklamıştı.