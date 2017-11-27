Sana ne eyaletin miyiz?

AKP Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu AKP İlçe binası’nın açılış törenine katıldı. AKP İlçe Başkanı Mehmet Gözütok ile AKP Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ’ın konuşmalarının ardından söz alan Turan, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.







“SANA NE, EYALETİN MİYİZ?”





ABD’de görülen dava ile ilgili ana muhalefet partisinin tutumunu eleştiren Turan, şunları söyledi: “Mesela meşhur bir dava var biliyorsunuz, davanın konusu ne, hepiniz biliyorsunuz. Türkiye’den bir vatandaş, başka bir ülkeye altın ihracatı yapmış, konu bu. Bakın altını çiziyorum, ihracaat yapmış adam. Üçüncü bir ülke ‘Yapamazsın’ diyor. Arkadaş, ihracaat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal’in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok. Biz Tayyip Erdoğan’ın yüreğini biliyoruz, yürüyüşünü biliyoruz. O yüzden bir defa daha söylüyorum. Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyetiyiz, ticaretimizi yaparız. Yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz. Ona göre beraat eder, ya da cezasını alır. Ama iki ülke arasındaki ticarete, üçüncü bir ülke karışmaz. Ne yaptığımızı iyi bileceğiz.