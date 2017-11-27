Samanyolu Haber /Gündem / Burak Erdoğan İtalya'da gözaltına mı alındı? /27 Kasım 2017 00:27

Burak Erdoğan İtalya'da gözaltına mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığı iddialarına avukatından yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığı iddialarına avukatı Ahmet Özel'den yanıt geldi. 

Özel yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren bir kısım Twitter hesapları müvekkilim Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da gözaltına alındığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler yalandır ve belirli bir amaca hizmet etmek için kasıtlı olarak uydurulmaktadır. Bu yalan ve yanlış bilgilerin, hangi kirli ellerin ürünü olduğu aşikardır. Bu yalan haberlerle gündemi değiştirmek isteyen kirli ittifaklarla hukuki mücadelemiz devam edecektir. " dedi.
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