Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli İYİ Parti’ye katılanlara çattı /26 Kasım 2017 21:53

Bahçeli İYİ Parti’ye katılanlara çattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücülük ideolojisinden ‘zerre taviz vermediklerini’ belirterek “Ülkücünün yeri MHP’dir” dedi.

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Özellikle Meral Akşener’in İYİ Parti’yi kurması sonrası teşkilattan ayrılanlar, MHP’nin kuruluş felsefesinden ve ülkücülükten uzaklaştığını söylüyor.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’nin düzenlediği ‘Doğumunun 100’üncü Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3’üncü Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı’ndaki konuşmasında MHP muhaliflerine yanıt verdi.

MHP lideri, milliyetçi-ülkücü hareketin kökünden kopmadığını, özünden ayrılmadığını belirterek “Ülkülerinden zerre taviz vermemiştir, işte şahidi pırıl pırıl ülkücü Türk gençliğidir. Ülkücünün yeri MHP’dir. MHP, Türk milletinin eseridir, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesidir” dedi.
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