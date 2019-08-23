Samanyolu Haber /Gündem / Samsun’da sel: İki kişi hayatını kaybetti /23 Ağustos 2019 19:41

Samsun’da sel: İki kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlardan etkilenen Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu göle döndü. Sabah saatlerinde başlayan yağış sonucu su baskınının olduğu bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağanak sonrası meydana gelen selde iki kişinin hayatını kaybettiği, kayıp üç ya da dört kişiye ulaşılmaya çalıştığı bildirildi.

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İlçenin Kırgıl Mahallesi’nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız’ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Albak Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ve ağır yaralı olarak çıkarılan Bilal Arslan ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece seldeki ölü sayısı ikiye yükseldi.

Samsun’un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül yaşananlarla ilgili şöyle dedi: “Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı.”
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