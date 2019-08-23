Samsun’da sel: İki kişi hayatını kaybetti

İlçenin Kırgıl Mahallesi’nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız’ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.







Albak Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ve ağır yaralı olarak çıkarılan Bilal Arslan ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece seldeki ölü sayısı ikiye yükseldi.





Samsun’un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül yaşananlarla ilgili şöyle dedi: “Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı.”