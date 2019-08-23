Samanyolu Haber /Gündem / Öldürdükten sonra babasına “Seni de öldüreceğim” demiş /23 Ağustos 2019 19:30

Öldürdükten sonra babasına “Seni de öldüreceğim” demiş

4 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut’un kardeşi konuştu: “Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’ demiş.”

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Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) kardeşi Kazım Bulut, yaşanan vahşeti anlattı. Baran’ın 4-5 aydır bu işi planladığı belirterek “Kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, ‘Ağabeylerini, babasını öldüreceğim’ diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’ demiş” ifadelerini kullandı. Kazım Bulut, yeğeni 4 yaşına gelince ‘annesiz-babasız büyümesin’ diye barıştırdıklarını aktardı. “4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı” dedi.

BABALIK DUYGUSU YOK
 
Acılı kardeş, Fedai Baran’da babalık duygusunun bulunmadığını söyleyerek idam cezası istedi. Bulut şöyle devam etti: “Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu, ama senede toplasan beş defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona ‘baba’ demedi zaten. Allah’ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin.”

KAFETERYAYA ÇAĞIRDI

18 Ağustos günü Menderes Caddesi’ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri’de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Baran, eski eşi ve kızını caddedeki bir kafeterya çağırdı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Eski koca, Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Emine Bulut, hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Baran daha sonra tutuklandı.

Emine Bulut’un, olay yerinde çaresizce kanlar içinde çekilen görüntüsü toplumun büyük tepkisini çekti. Bulut, “Ben ölmek istemiyorum” diyerek feryat ederken, kızı da “Anne lütfen ölme” diye ağlıyordu.
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