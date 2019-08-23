Bulut'un katiline ağır müebbet talebi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut’u katleden Fedai Baran hakkında iddianame düzenlendi. Baran hakkında “canavarca hisle insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.







Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Fedai Bulut’un 18 Ağustos’ta eski eşi Emine Bulut’u öldürdüğü belirtilen açıklamada, Fedai Bulut’un aynı gün yakalanıp tutuklandığı ifade edildi.





Bulut’un Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne gönderildiği ve halen aynı cezaevinde bulunduğu aktarılan açıklamada, sosyal medyada yer alan cinayet görüntülerine erişim engeli getirildiği duyuruldu:





“Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.”





Açıklamada, Fedai Bulut hakkında “canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme” suçundan düzenlenen iddianamenin Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği belirtildi.