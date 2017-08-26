Samanyolu Haber /Gündem / Saltanat'tan kareler... /26 Ağustos 2017 10:25

Saltanat'tan kareler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

SHABER3.COM

Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" yazdığı mesajında, torunuyla çekilen 3 fotoğrafına yer verdi.

?Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki oğlu var.







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