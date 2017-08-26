Sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk!

Yunanistan' a açılan İpsala, Pazarkule ile Bulgaristan'a çıkılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından çıkmak için bekleyenler, zaman zaman kuyrukta korna çalarak tepkilerini gösterdi.
Türkiye’ye girerken de saatlerce kuyrukta beklediklerini aktaran Türk vatandaşları, yetkililerden uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini istediklerini belirttiler.
7 KİLOMETRELİK ÇIKIŞ KUYRUĞU
Bu arada, Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su ve sandviç dağıttı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yer yer üç sıra halinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kuyrukta bekleyenler, sıcak havada büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.
Evine ulaşmak için önünde binlerce kilometre yol olduğunu vurgulayanlar, yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.
TATİLCİLER YOĞUNLUĞU ARTTIRDI
10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi. Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.