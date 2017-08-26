Sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk!

Yunanistan' a açılan İpsala, Pazarkule ile Bulgaristan'a çıkılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından çıkmak için bekleyenler, zaman zaman kuyrukta korna çalarak tepkilerini gösterdi.





Türkiye’ye girerken de saatlerce kuyrukta beklediklerini aktaran Türk vatandaşları, yetkililerden uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini istediklerini belirttiler.





7 KİLOMETRELİK ÇIKIŞ KUYRUĞU





Bu arada, Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su ve sandviç dağıttı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yer yer üç sıra halinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kuyrukta bekleyenler, sıcak havada büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.



