Adil Öksüz aranırken 3 kez kendi ismiyle uçağa nasıl bindi?

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan, Öksüz’ün hakkında yakalama kararı olduğu halde Ankara-İstanbul, Ankara-Elazığ, Ankara-İzmir uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.





Darbe girişimi sırasında Adil Öksüz’ün korunduğunu ve kendi ismiyle uçmasına rağmen hakkında bir işlem yapılmadığını belirten Tezcan, gizli bir elin Öksüz’ü koruduğunu söyledi.





Uçuşlar sırasında Gurbet Demir isimli bir kişininde Öksüz’e eşlik ettiğini kaydeden Tezcan, Adil Öksüz ile ilgili iddiaların 2014 yılından beri bilindiğini söyledi.





Resmi kayıtlara göre, bir diğer şüpheli Mehmet Sungur tarafından Öksüz’e 243 bin TL para transfer edildiğini ve bu işlemin de soruşturulmadığını aktaran Tezcan, Öksüz’ün devlet içinde korunduğu ihtimalinin göstergesi olduğunu belirtti.





Öksüz’ün darbe girişimi yakalanıp karakola getirilmesi görüntülerinin yok edildiğini, Başbakanlık müşavirinin Öksüz ile darbe girişimi sonrası görüşmesinde karşılıklı dua okuduklarını anlatan Tezcan, bu görüntülerin neden yok edildiğini sordu.