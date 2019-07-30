Salon bulursa 'Ümmeti Birleştirecek'

Ahvalnews.com'dan İlhan Tanır'ın haberine göre afişlerde toplantının yapılacağı yer olarak duyurulan Barclays Center, bu program için hiçbir zaman Türk kurumları ile bu salonun kiralanması konusunda bir anlaşmaya varmadığını ifade ettiği Amerikalı kaynaklarca ifade edildi.





Programın yapılacağı anons edilen Barclays Center salonu aynı zamanda Brooklyn Nets isimli NBA basketbol takımının da salonu. Ve sahibi de Brooklyn Nets'in sahiplerinden biri. Programın yapılacağı salonun çok dikkat çekici olduğunu söyleyen Lorenzo Vidino, bunun seçilebilecek en büyük salonlardan biri olduğunu vurgulayarak, çok şaşırdığını kaydetmişti.







Barclays Center yetkilileri ile görüşen Amerikalı basın kaynaklarından alınan bilgilere göre ise, Erdoğan'ın Barclays Center’de konuşma yapması için bir anlaşma yapılmış değil.





Salon yetkilileri böyle bir programın kendi salonlarında yapılmayacağını söylerken, Ahval'ın salonun medya iletişim müdürlüğündeki Stuart Bryan isimli yetkiliye gönderdiği ısrarlı sorular cevap bulmadı. Barclays Center'in programlar sayfasında da 22 Eylül'de Erdoğan’ın katılacağı bir program duyurusu yer almıyor.





Ahval'e konuşan aynı kaynaklara göre Barclays Center yetkilileri TASC'dan posterden merkezin isminin silinmesini de talep ettiler.





Öte yandan; TASC'ın ana sayfasında bulunan linkten Erdoğan'ın konuşacağı davetin linkine basıldığında, sayfa bulunamıyor.





AFİŞE ADLARI İZİNSİZ YAZILAN MÜSLÜMAN LİDERLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Daha önce programın afişinde altı Amerikalı Müslüman liderin, Erdoğan'ın konuk olacağı toplantıda konuşacağı ilan edilmiş fakat bu altı kişiden üçü, Dalia Mougahed, Omar Suleiman ve Yasir Qadhi, tweet mesajları ile bu toplantıya katılmayı kabul etmediklerini belirterek, daveti reddettiklerini daha önce açıklamışlardı. Müslüman liderlerin programa katılmayacağı şeklindeki Ahval haberinden bir gün sonra , TASC ilk defa programları hakkında bir tweet attı ve programa gelmeyeceğini ilan eden Amerikalı Müslüman liderleri de 'tag' etti.





TASC'in Ahval'in konu ile ilgili yaptığı haberden bir gün sonra yayınladığı mesaja göre TASC perşembe günü afişi geri çekti ve program üzerinde değişiklikler oldukça bunun update edileceğini yazdı.







TASC ayrıca “Bir kısmı farklı insanları birleştirmeden ziyade ayırmak niyetinde olanların neden olduğu kafa karışıklığından dolayı özür dileriz” ifadesini de kullandı. Ancak bu ifade ile kimlerin hedeflendiği anlaşılamadı.





Erdoğan'ın konuşmasının başlığı '’Ümmeti Birleştirme – Beraber Daha Güçlü’ olarak belirlenirken, TASC’ın İngilizce mesajında ‘farklı insanları birleştirme’ ifadesini kullanması da dikkat çekti.







