Bakan soruya cevap verdi: Çift maaş alan AKP'li bürokratlar ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın soru önergesine verdiği yanıtında; bakanlık bünyesindeki 9 bürokratın aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. CHP’li Başarır, “Vatandaşa hakkı olan emekliliği çok gören iktidar, kendi bürokratlarının çift dikiş maaş almasına göz yumuyor. EYT’liler, atanamayan öğretmenler, çiftçiler, mezun olan işsizler seslerini duyurmak için haykırırken, bu bürokratlara ödenen çift dikiş ücretler vicdanları yaralıyor” dedi. CHP’li Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile, Bakanlık personeli olup kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirketlerde denetim veya yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten kişiler olup olmadığını Meclis gündemine taşıdı.









Bakanlık isim verdi

Bakanlık tarafından gelen yanıtta, 9 bürokratın ismi yer aldı. Buna göre; Bakan Yardımcısı Enver İskrut ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Koçyiğit’in PTT Genel Müdürlüğü’nde, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili İbrahim Kolcu’nun Türksat Genel Müdürlüğü’nde, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak’ın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde, Haberleşme Genel Müdür Vekili Gökhan Evren’in DHMİ Genel Müdürlüğü’nde, Döner Sermaye Dairesi Genel Başkanı İsmet Topaca’nın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Salih Yıldırım’ın TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Vekili Bilgin Recep Bekem’in TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü’nde, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcı Vekili Bilal Tırnakçı’nın TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıktı.





Başarır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Erken emekli olacak, gidecek başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz” sözlerini anımsatarak, yazılı soru önergesini şöyle değerlendirdi: “Ülkede başka insan yokmuş gibi, bakan yardımcısı, özel kalem müdürü, genel müdürler ve daire başkanlarına bir de yetmiyormuş gibi yönetim kurulu üyelikleri veriyorlar. Bu bürokratlara, kendi maaşlarının yanında yönetim kurulu üyesi sıfatıyla da huzur hakkı, maaş, ikramiye, prim, yolluk vs. adları altında ücretler ödeniyor. Bakanlık, kendisine bağlı bu kuruluşlardan ne kadar ücret ödendiğini de gizliyor.”