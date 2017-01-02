Samanyolu Haber /Gündem / Saldırı Facebook mesajında gizliymiş /02 Ocak 2017 16:31

Saldırı Facebook mesajında gizliymiş

Reina'nın yeni yıl mesajlarına ayırdığı Facebook sayfasına katliamdan kısa süre önce Woo George adlı kullanıcı tarafından "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde 2 mesaj yazıldı. Esrarengiz mesajların yazılmasından sadece saatler önce açılan şüpheli hesap daha sonra kapatıldı.

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Katliamın gerçekleştiği gece, Reina'nın yeni yıl mesajının paylaşıldığı sayfaya yazılan, hem de saldırıdan birkaç saat önce yazılan 2 mesaj oldukça dikkat çekti. Mesajların içeriği kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapılan değişiklikler gözlerden kaçmadı. 'Woo George' ismini kullanan kişi art arda 2 mesaj paylaştı. Paylaşımın yapıldığı dakikalar yeni yılın ilk dakikalarıydı ve saldırgan henüz ortaya çıkmamıştı. O paylaşımların ilkinde "Sizi istiyorummm" diye yazdı kullanıcı. Yeni yıl mesajlarına ayrılan sayfadaki en sıradışı paylaşımdı. Aynı kullanıcı ikinci paylaşımını da hemen sonrasında yaptı. Bu kez "Dövüşe 5 kalaa" diye yazdı.

MESAJLAR KATLİAMDAN SONRA ‘ANLAMLI' BULUNDU

O dakikalarda Reina'nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından ‘anlamlı' ve çok şüpheli bulundu. Dil çıkartan, alaycı bir yüzün profil fotoğrafı olarak seçildiği hesabın ayrıntıları ve hareketliliğine bakıldığında ortaya çok daha şüpheli bir durum çıktı. Sırf bu paylaşımların yapılması için açıldığı anlaşılan hesap kısa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflık bununla sınırla kalmadı. 

AYNI İSİMLE BAŞKA HESAPTA SİLAHLI, ÜNİFORMALI MİLİTANLAR 

Silinen hesapta kullanılan fotoğraf ve aynı isimle açılan bir başka hesap daha var platformda. Kapak fotoğrafında üniformalı, hepsi sakallı ve silahlı kişilerin olduğu bu hesaptaki fotoğraf ve kullanıcı adı aynı. Fotoğrafın üstünde ‘Tigers of İslam' (İslam'ın Kaplanları) yazıyor.

PAYLAŞIMI YAPANLAR ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak bir soruyu ortaya koyuyor: Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu? Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı?

Sputnik
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