Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya göçmen akını /02 Ocak 2017 16:31

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya göçmen akını

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına yeni yılın ilk sabahında binden fazla Afrikalı göçmen akın etti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya göçmen akını



İspanya'nın Fas'taki toprağı Ceuta kentinin sınırında çıkan karmaşada elli Faslı göçmen ve beş İspanyol sınır görevlisi yaralandı.

İspanyol yetkililer yılbaşı sabaha doğru gerçekleşen akının "örgütlü ve aşırı şiddet içerikli" olduğunu açıkladı.

Altı metre yüksekliğindeki tel örgüleri aşan iki kişi yaralandı. Yetkililer bir güvenlik görevlisinin gözünü kaybettiğini açıkladı.
Tel örgülere tırmanmayı başaran onlarca göçmen ise Fas'a geri gönderildi.

Aralık ayında 400 göçmen Ceuta'nın sınırını delmeyi başarmıştı.

Fas'ta yasadışı olarak yaşayan yüzlerce Afrikalı göçmen her yıl Avrupa'ya ulaşmak umuduyla İspanya'nın Kuzey Afrikada'ki toprakları Ceuta ve Melilla'ya girmeye çalışıyor.

Bu kentler Avrupa'nın Afrika'yla tek toprak sınırları.

Aralık ayında sınırı aşan göçmenlerin çoğu yakalanıp Fas'a geri gönderildi.
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