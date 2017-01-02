Samanyolu Haber /Gündem / Eski İstihbaratçı Cevat Öneş uyardı /02 Ocak 2017 17:09

Eski İstihbaratçı Cevat Öneş uyardı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak ilginç tespitlerde bulundu

Eski İstihbaratçı Cevat Öneş uyardı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak “Böylesine bir eylem ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor ve istihbaratlar dolaşıyor, Reina ise İstanbul’da konumu, ifade ettiği yaşam tarzı itibarıyla eylemlerde öncelik alabilecek bir yer ve bir kişinin böylesine hemen içeriye girip, eylemi yaptıktan sonra kaçması istihbaratın ve güvenliğin yetersizliğini zaten gösteriyor" dedi. Meydana gelen terör saldırılarının siyasal, sosyal, dış politika, psikolojik ve ekonomik boyutlarının olduğunu belirten Öneş, "Öncelikle siyasetin çözüm üretmesi gerekir. Siyasetin üretimiyle ilgili istihbarat bağlantısı, güvenlik bağlantısı konuşulabilir" ifadesini kullandı.


<< Önceki Haber Eski İstihbaratçı Cevat Öneş uyardı Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Lüks araç denize düştü

Lüks araç denize düştü

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:11:41