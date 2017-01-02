Eski İstihbaratçı Cevat Öneş uyardı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak “Böylesine bir eylem ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor ve istihbaratlar dolaşıyor, Reina ise İstanbul’da konumu, ifade ettiği yaşam tarzı itibarıyla eylemlerde öncelik alabilecek bir yer ve bir kişinin böylesine hemen içeriye girip, eylemi yaptıktan sonra kaçması istihbaratın ve güvenliğin yetersizliğini zaten gösteriyor" dedi. Meydana gelen terör saldırılarının siyasal, sosyal, dış politika, psikolojik ve ekonomik boyutlarının olduğunu belirten Öneş, "Öncelikle siyasetin çözüm üretmesi gerekir. Siyasetin üretimiyle ilgili istihbarat bağlantısı, güvenlik bağlantısı konuşulabilir" ifadesini kullandı.







