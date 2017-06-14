Sahur için uyanan Müslümanlar, yangından onlarca insanı kurtardı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Latimer Road'da bulunan 24 katlı Grenfell Tower’da çıkan yangında en az altı kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. 120 daireli ve yüzlerce insanın yaşadığı binadaki yangında, bilançonun daha da ağırlaşmaması için çabalayanlar arasında öne çıkan grupsa Müslümanlar oldu.



Yerel saatle 01.16’da başlayan yangına uykuda yakalanan apartman sakinleri, yangın alarmının ‘çok çok sessiz’ çalması nedeniyle uyanmakta güçlük çekti. Onlara Ramazan nedeniyle sahura kalkan Müslüman komşuları yardım etti. Independent’a konuşan bir görgü tanığı, “İnsanların (binadan) çıkarılmasında Müslümanlar büyük rol oynadı. Gördüğüm insanların büyük bölümü Müslüman’dı. Ayrıca yemek ve kıyafet de getirdiler” dedi.





CAMİLER KAPILARINI YANGINDAN ETKİLENENLERE AÇTI





Öte yandan bölgedeki camiler de yangından etkilenenlere yardım için harekete geçti. El Manaar Cami’nden yapılan açıklamada, “İnançlı ya da inançsız dinlenecek ya da uyuyacak bir yere ihtiyaç duyan ya da suya ve yemeğe ihtiyaç duyan herkese kapılarımız açıktır” denildi. Cami görevlileri ve gönüllüler de yangının yaşandığı bölgeye gıda ve su ulaştırdı.