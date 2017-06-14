Londra'da alevler 27 katlı binayı yuttu

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.







Yerel saatle 00:54'te başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı tüm gece boyunca görev yaptı.

Yüzlerce kişinin yaşadığı tahmin edilen binada 120 daire olduğu ve bazı bina sakinlerinden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yetkililer yerel saatle 06:00 itibariyle 30 yaralının 5 ayrı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.









Alevler binanın tamamını sardı.





Londra Emniyet Teşkilatı saat 04:00 itirabiyle bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin sürdüğünü söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.





BBC'nin olay yerindeki bir diğer muhabiri Simon Lederman de çok sayıda kişiden haber alınamadığını bildirdi.









Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyordu

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken, üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Londra Ambulans Hizmetleri olay yerine 20 ambulans gönderildiğini açıkladı ancak yaralıların durumuna dair detaylı bilgi verilmedi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken, yetkililer binadan çıkamayan kişiler olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.





Fakat BBC'ye konuşan görgü tanıkları, binanın içinde yardım isteyen insanlar gördüklerini, bazılarının ailelerini arayarak yangın merdivenlerinde de yangın olması nedeniyle binadan çıkamadıklarını söylediğini anlattı.

Binada yakınları olan insanlardan bazıları, yakınlarına ulaşamadıklarını aktarıyor.

Üst katlardaki alevlere ulaşılmaya çalışılıyor

İnsansız hidrolik platformlardan yaklaşık 10. kata su sıkılabiliyor.

Ancak BBC muhabiri Simon Lederman, üst katlardaki aleve müdahale edilmekte zorluk yaşandığını belirtiyor.

Binadan çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor.

Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.