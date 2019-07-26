Samanyolu Haber /Gündem / Sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 161 gözaltı kararı /26 Temmuz 2019 12:12

Sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 161 gözaltı kararı

İstanbul merkezli operasyonda, terörle mücadele şubesinde işlem yapılmış yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediği iddiasıyla 161 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul'da bazı kamu görevlilerinin, aracı kişiler vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan giriş yapan terör şüphelisi yabancı uyruklu şüphelilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediklerini  tespit etti.

Bunun üzerine kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 161 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.  

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