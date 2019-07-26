Samanyolu Haber /Ekonomi / Murat Dedeman hayatını kaybetti /26 Temmuz 2019 12:23

Murat Dedeman hayatını kaybetti

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Dedeman Holding'in acı günü. Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tutulan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman hayatını kaybetti. 

Dedeman ailesi 6 ay önce de bireysel silahlanmaya karşı mücadelesiyle tanınan Nazire Dedeman Çağatay'ı kaybetmişti. 

MURAT DEDEMAN KİMDİR?

Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji, ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atıldı. 

Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürdü.

1980 yılında Şanver ile evlendi. 2004 yılında son bulan bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki çocuğu var. 

Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile olan birlikteliğinden de 2010 doğumlu Sofia Satin isminde bir kızı bulunuyor. 

2018 yılında ise kendi sahip olduğu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de Sevda Zengin ile evlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Murat Dedeman hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:55