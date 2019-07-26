Dedeman Holding'in acı günü. Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tutulan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman hayatını kaybetti.





Dedeman ailesi 6 ay önce de bireysel silahlanmaya karşı mücadelesiyle tanınan Nazire Dedeman Çağatay'ı kaybetmişti.





MURAT DEDEMAN KİMDİR?





Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji, ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atıldı.





Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürdü.





1980 yılında Şanver ile evlendi. 2004 yılında son bulan bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki çocuğu var.





Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile olan birlikteliğinden de 2010 doğumlu Sofia Satin isminde bir kızı bulunuyor.





2018 yılında ise kendi sahip olduğu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de Sevda Zengin ile evlendi.