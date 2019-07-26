Samanyolu Haber /Ekonomi / Açlık sınırı: 2 bin 75 TL /26 Temmuz 2019 12:04

Açlık sınırı: 2 bin 75 TL

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olduğu Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuz ayında 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 760 lira oldu. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 2 bin 565 lira.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 760 lira oldu. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 2 bin 565 lira.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 75 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.  

YOKSULLUK SINIRI 6 BİN 760 LİRA 73 KURUŞ

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 760 lira 73 kuruşa çıktı. 

Türk-İş çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyor.

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