Samanyolu Haber /Gündem / Sahte çürük raporu’ davasında Emekli albay Üçok mahkum oldu... /27 Haziran 2018 09:52

Sahte çürük raporu’ davasında Emekli albay Üçok mahkum oldu...

Yargıtay'ın 'kumpas' gerekçesiyle bozmasından sonra yeniden görülen "Sahte çürük raporu" davasında, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok adli para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç katıldı. Duruşmada savcı Ahmet Eryeli, sanık Ahmet Zeki Üçok’un da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatini, 3 sanığın ise “nitelikli dolandırıcılık” ve “dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasından farklı bir mütalaa bildirdi. Savcı Eryeli, yeni mütalaasında Ahmet Zeki Üçok’un aralarında bulunduğu 5 sanığın cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaa üzerine söz alan sanık Ahmet Zeki  Üçok,  beraatini talep ederek “Herkes beraat ediyor bir tek ben kumpasa maruz kalıp burada kalıyorum. Araya ne girdi de, savcının mütalaası değişti? Demek ki  hala F..Ö’nün hakim ve savcılarının kararlarına itibar edenler var” dedi. Sanık Erdem Kılıç da yargılamayı ve soruşturmayı yürüten hakimler hakkında şikayette bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

EMEKLİ ASKERİ HAKİM ÜÇOK’A 6 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI


 
Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ahmet  Zeki  Üçok müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan önce 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ancak sanık Üçok’un bu cezası 6 bin lira adli para cezasına çevirildi.

DİĞER 4 SANIĞA DA CEZA

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı hakkında ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10’ar ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çaprtırılarak haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.  Sanık Murat Tugay Tepe ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç, müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçundan da 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar yönünden ise beraat ve düşürülme kararı verildi.
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