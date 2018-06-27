Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne sitem





Erdoğan’ın Asiltürk’e AKP’yle birlikte hareket edilmediği için sitem etti, “Niye CHP’nin yanında oldunuz” sorusunu yöneltti. Ancak Asiltürk’ün bu tartışmaya girmediği bildirildi.





SP seçim sonuçlarını da değerlendirmeye aldı. AKP’den yaklaşık yüzde 5’lik bir kitlenin koptuğu, bunların ‘Erdoğan’a zarar vermeden AKP’ye mesaj verme’ amacıyla hareket ederken Saadet Partisi’ne değil MHP’ye gittiği değerlendirmesi yapıldı.





Saadet’e gelmesi beklenen bu yüzde 5’lik kitlenin, iktidarın ve iktidara yakın medyanın CHP ile yapılan ittifakı eleştirirken, “Milli Görüş’çüler, din düşmanları ile bir arada” propagandasından etkilendiği yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partide yapılan değerlendirmede de ekonomik vaatlerin seçmene ne kadar ulaştığı sorusu üzerinde duruldu. Hiçbir cumhurbaşkanı adayının, karşı karşıya kalınan ekonomik krizi aşma güvencesini tam olarak veremediği belirtilirken, “geçmişte ekonomi yönetiminde başarılı olmuş isimlerin cumhurbaşkanı adaylarının kadrosunda olması gerekirdi” denildi. CHP’nin SP için açtığı 6 aday kontenjanından önce üçü milletvekili olma hakkını kazandı. Sonuçlar resmen açıklanmasa da, yurtdışı seçmen oylarının ülke geneline yansımasıyla Emre Bağce’nin adaylığı tehlikeye düştü. Cihangir İslam’ın ve Abdülkadir Karaduman’ın ve itirazların sonuçlanması halinde Bağce’nin, CHP’den istifa edip SP saflarına geçmesi konusunda kararın verilmediği öğrenildi

Erken seçim kararının alınmasından önce Saadet Partisi’nin (SP) AKP ve MHP ile birlikte hareket etmesi için önce SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bizzat görüşen, daha sonra Mustafa Şentop’u görevlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ısrarından seçim akşamında bile vazgeçmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Karamollaoğlu’ndan önce Erdoğan’ı tebrik için partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk aradı.