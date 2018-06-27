Dünya Akdeniz'de mülteci kaybını önleyemiyor...





Göçmen Bürosunun basın sözcüsü Joel Millman bir toplantıda “Akdeniz’de bu seneki kayıp sayısı hızlıca düşmeye devam ediyor. Bu seneki kayıplar geçen seneki kayıpların sadece yarısı kadar” açıklamalarında bulundu. Ayrıca Millman’ın açıklamalarına göre 2018 yılının ilk 171 gününde 40,944 mülteci deniz yoluyla Avrupa’ya ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz sene 84.675, 2016 senesinde ise 215.997 idi. Ölüm sayılarının da azaldığına vurgu yapan Millman, 21 Haziran’a kadarki sürede 960 mültecinin vefat ettiğini, geçtiğimiz sene bu sayının 2.133, 2016’da ise 2.911 olduğunu söyledi.