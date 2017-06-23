Samanyolu Haber /Gündem / BM Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili Ankara'ya ceza kesiti /23 Haziran 2017 04:28

BM Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili Ankara'ya ceza kesiti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu Türkiye'ye ceza kesti...

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, ‘Türkiye'deki linç  soruşturması kapsamında Türkiye’yi tazminata mahkum etti. Karar, işadamı Rebii Metin Görgeç’in (57) haksız tutukluluk, işkence ve kötü muamele gerekçeleriyle başvurusu üzerine verildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) resmi sitesinde yayınlanan karar, Hizmet hareketine yönelik tasfiye  davalarındaki hak ve hukuk ihlallerinden dolayı Ankara’ya ilk uluslararası yaptırım özelliğini taşıyor.

BM kararında mağdura tazminat ödenmesi, hak ihlallerine sebep olanlar hakkında soruşturma açılması, ihlale yol açan mevzuatta uluslararası yükümlülüklere uyumlu değişikliğe gidilmesi taleplerinde bulunuldu. Söz konusu taleplerin ‘gecikmeksizin’ karşılanması istendi. BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, 1/2017 sayılı kararını Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayandırdı. Yapılan incelemeler sonucu Türkiye’nin BM İnsan Hakları Beyannamesi’nin 9,10 ve 11’inci maddeleri ile Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 9,10 ve 14’üncü maddelerini ihlal ettiği sonucuna varıldı.

BM Çalışma Grubu, başvuru sahibinin dava devam ederken tahliye edilmiş olmasına karşın haksız ve hukuka aykırı şekilde tekrar tutuklandığına hükmetti. Kararda dosyanın işkence ve diğer zalim, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalara bakan BM Özel Raportörü’ne de ‘gereğini’ yapması için iletildiği de kaydediliyor.

19-28 Nisan 2017’de BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun yetmiş sekizinci oturumunda verilen kararı uygulamada herhangi bir zorluk çekmesi halinde Ankara’nın altı ay içinde bunu bildirmesi gerekiyor.
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