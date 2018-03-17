Samanyolu Haber /Gündem / Şahin Alpay: 20 ay çok zor geçti, içeridekiler çıkmadıkça Türkiye özgür olamaz /17 Mart 2018 13:46

Şahin Alpay: 20 ay çok zor geçti, içeridekiler çıkmadıkça Türkiye özgür olamaz

20 aydır tutuklu bulunan gazeteci-yazar Şahin Alpay 16 Mart Cuma gece geç saatlerde, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında tahliye kararı vermesinin ardından tahliye edildi.

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Tahliye kararıyla birlikte hakkında ev hapsi ve adli kontrol şartı verilen Alpay'ı, cezaevi çıkışında eşi, çocukları ve torunları karşıladı.

20 aylık tutukluluğun çok zor geçtiğini belirten Alpay, "'Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti'' dedi.

Alpay, cezaevlerinde hala terör ve darbe ile ilgisi olmayan binlerce insan bulunduğunu hatırlattı ve ekledi: 

"Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. Onlar özgür olmadıkça Türkiye’nin de özgür olamayacağını düşünüyorum."

Eşi, çocukları ve torunları ile cezaevi çıkışında özlem gideren Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir aylık ev hapsi cezasını hatırlattı.

Ailesiyle birlikte gazetecilere aile pozu veren Alpay daha sonra cezaevi önünden ayrıldı.

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