Ege'de sığınmacı teknesi battı: 14 kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.







Aydın’ın Didim ilçesinin karşısında bulunan Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında içerisinde sığınmacıların bulunduğu bir bot battı. Yaklaşık 20 kişiyi taşıdığı belirtilen batan bottaki biri kadın, dördü çocuk toplam 14 kişinin cenazelerine ulaşıldı.





Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Kayıp olduğu belirtilen diğer kişilere ulaşma çalışmaları ise sürüyor.





Mart ayının başından bu yana Didim ve Çeşme kıyılarında 600’ün üzerinde kişinin Avrupa’ya geçmek istediği sırada yakalandığı, bir o kadarının da Avrupa ülkelerine ulaştığı belirtiliyor.