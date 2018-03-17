Alman konsolosluk binasını bastılar, konsolos adına Erdoğan'a mail atıp çıktılar

Yunan yetkililer, yüzleri kapalı 10 kişilik bir grubun, adadaki Heraklion şehrinde bulunan binaya dün baskın düzenlediği bilgisini verdi.







Binanın balkonuna asılan pankartta Kürtçe, Almanca ve Yunanca olmak üzere 3 dilde ‘Afrin’le dayanışma’ ve ‘Direniş yaşamaktır’ sloganları yer aldı.





Polis, protestocuların binanın bazı camlarını kırdığını, Alman bayrağını indirdiğini, olayda herhangi bir yaralanma ya da gözaltı olmadığını duyurdu.





ERDOĞAN’A VE BÜYÜKELÇİLERE MAIL VE FAX





Ada dışında olduğu öğrenilen konsolosun e-posta adresini kullanan grup üyelerinin, Türkiye’nin Atina ve Berlin Büyükelçilikleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Afrin içerikli mail ve fax gönderdiği belirtildi.