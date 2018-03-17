Samanyolu Haber /Dünya / Alman konsolosluk binasını bastılar, konsolos adına Erdoğan'a mail atıp çıktılar /17 Mart 2018 12:48

Alman konsolosluk binasını bastılar, konsolos adına Erdoğan'a mail atıp çıktılar

Yunanistan’ın Girit Adası’nda bir grup, Alman Konsolosluk binasına baskın yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyi Afrin’deki askeri harekâtını protesto etti.

SHABER3.COM

Yunan yetkililer, yüzleri kapalı 10 kişilik bir grubun, adadaki Heraklion şehrinde bulunan binaya dün baskın düzenlediği bilgisini verdi.

Binanın balkonuna asılan pankartta Kürtçe, Almanca ve Yunanca olmak üzere 3 dilde ‘Afrin’le dayanışma’ ve ‘Direniş yaşamaktır’ sloganları yer aldı.

Polis, protestocuların binanın bazı camlarını kırdığını, Alman bayrağını indirdiğini, olayda herhangi bir yaralanma ya da gözaltı olmadığını duyurdu.

ERDOĞAN’A VE BÜYÜKELÇİLERE MAIL VE FAX 

Ada dışında olduğu öğrenilen konsolosun e-posta adresini kullanan grup üyelerinin, Türkiye’nin Atina ve Berlin Büyükelçilikleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Afrin içerikli mail ve fax gönderdiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman konsolosluk binasını bastılar, konsolos adına... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:25