Samanyolu Haber /Dünya / Tayland'ın yeni kralı ilan edildi /29 Kasım 2016 17:50

Tayland'ın yeni kralı ilan edildi

Tayland'da Maha Vajiralongkorn, mecliste düzenlenen törenin ardından ülkenin yeni kralı ilan edildi.

Tayland'ın yeni kralı ilan edildi

Bangkok Times'ın haberine göre, 64 yaşındaki Prens Maha Vajiralongkorn, mecliste yapılan törenle Chakri hanedanlığının 10. kralı oldu. Maha Vajiralongkorn, 1972 yılında prens ilan edilmişti. Geleneklere uygun olarak 1978 yılında bir dönem bir Budist tapınağında inzivaya çekilen prens, daha sonra kraliyet hava kuvvetleri ve donanmasında görev yapmıştı. Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 70 yıl boyunca tahtta kalan Bhumibol, dünyanın en uzun süre görev yapan kralı unvanına sahipti. Budist bir krallık olan Tayland, 1932'den bu yana parlamenter monarşiyle yönetiliyor


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