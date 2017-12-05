Sağlık Bakanı istifa mı etti?

Sağlık Bakanı'ndan 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi





İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Demircan, bir gazetecenin, "Medyada çokça çıkan bir konu var son günlerde sizinle alakalı. İstifa söylentileri var. Konuyla ilgili açıklamanız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:





"Bu konu açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda bakın görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim görevimize getiren makamlar belli. Biz görevlerimizin başında sonuna kadar çalışırız ama biz şu inanca ve bilince sahibiz. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz, milletimize hizmetle imtihan oluruz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler."