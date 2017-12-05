Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı istifa mı etti? /05 Aralık 2017 12:58

Sağlık Bakanı istifa mı etti?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan istifa ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanlayarak, "Şu anda görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmadı. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda milletimize hizmetle imtihan oluruz. Böyle bir şey yok. Bir kısım medyanın algı operasyonu" dedi.

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Sağlık Bakanı'ndan 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Demircan, bir gazetecenin, "Medyada çokça çıkan bir konu var son günlerde sizinle alakalı. İstifa söylentileri var. Konuyla ilgili açıklamanız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: 

"Bu konu açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda bakın görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim görevimize getiren makamlar belli. Biz görevlerimizin başında sonuna kadar çalışırız ama biz şu inanca ve bilince sahibiz. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz, milletimize hizmetle imtihan oluruz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler."
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