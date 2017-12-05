Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi'ne yeni kumpası itirafı! /05 Aralık 2017 13:05

Hizmet Hareketi'ne yeni kumpası itirafı!

AKP hükümeti, Amerika’da başlayan Reza Zarrab-Hakan Atilla yargılamasında rüşvet ve yolsuzluğa dair ortaya çıkan yeni bilgileri örtmek için algı operasyonlarını sürdürüyor. İktidara ve istihbarata yakınlığı ile tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi gündem değiştirmek için yeni bir kumpası haber veren bir yazı kaleme aldı. Bylock vb programlardan sonra yeni bir arama yöntemi kullanıldığını ileri süren Selvi, yazısının sonunda, yine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi olacağı ya da intihar saldırıları yapılacağı yalanını yazdı.

Best of Reza Zarrab

TSK içinde sözde F… etkinliğinin devam ettiğini ve gizli haberleşmelerinin sürdüğünü iddia eden Selvi, “Şu ana kadar kendisini gizlemeyi başaran F…’cülerin girişebileceği eylemler: Erdoğan’a suikast girişimi ya da intihar eylemi!” dedi.

Daha öncede Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a çakma suikast iddiaları gündeme getirilmiş. Aynı iddialar Erdoğan için de gündeme getirilmişti. Bu haberlerle  siyasi mağduriyet ve sıkıntılı süreçlerin gölgelenmesi hedeflenmişti.

Selvi yazısında askeriye içinde yeni bir haberleşme sistemi uygulandığını ve sözde F… bununla iletişik kurduğunu öne sürdü. Selvi sistemi de şöyle açıklıyor: “Sistem şöyle işliyor: Her ayın cumartesi ya da pazartesi günü F…’nün asker imamları, kontörlü telefondan ya da büfelerdeki ücretli sabit hattan sorumlu olduğu 10 kişiyi arıyor. Onlara maklube yiyecekleri ya da buluşacakları yeri bildiriyorlar. Bu işlem her ayın belirlenen gününde tekrar ediyor.”

Selvi’nin iddiasına göre bunlar kriptonun da kriptosu. Selvi buradan yola çıkarak Cemaate kurulacak yeni kumpası da deşifre etti. “Kritik iki nokta var. 1- TSK içinde hâlâ hiçbir sistemle tespit edilememiş F…’cülerin varlığı.2- Şu ana kadar kendisini gizlemeyi başaran F…’cülerin girişebileceği eylemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ya da intihar eylemi.”

15 Temmuz sonrası Hizmet gönüllüsü sivil öğretmen, esnaf ve işadamlarını kapsayan cadı avı, gazeteci, akademisyen, polis ve askerlere yönelik operasyonlarla binlerce kişi mağdur edildi. Selvi’nin yazısının İstanbul ve Ankara’da geçtiğimiz günlerde yapılan asker ve polislere yönelik operasyonlardan sonra yazılması dikkat çekti.

Kontrollü darbe girişiminden sonra Ergenekon sanıkları Doğu Perinçek, Hasan Atilla Uğur gibi isimler de’yeni darbe yapılacak, cezaevlerinde isyan çıkacak’ yalanları ile gözaltında ve tutuklu olanlara baskı kurulmasına neden olmuştu. İşkence ve kötü muameleleri meşrulaştırmak için Hizmet Hareketi gönüllülerine terör, suikast, isyan çıkarmak gibi iftiralar atılmıştı.
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