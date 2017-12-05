Bahçeli bu sözlerini hatırlıyor mu?





Bahçeli 29 Mart 2016'daki grup toplantısında ise Reza Zarrab’a ilişkin, “İranlı kara para tüccarı yolsuzluk ve kanunsuzlukların hesabını Türkiye’de vermedi, dilek ve temennimiz bari ABD’de vermesidir” ifadelerini kullanmıştı.





Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili olarak,dedi.