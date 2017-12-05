Bahçeli bu sözlerini hatırlıyor mu?

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili olarak, "ABD’de kurulan yanlı mahkemede Türkiye yargılanmaktadır. Buna sessiz kalmayacağız. Karanlık bir şahıs kinli itiraflarıyla Türkiye’yi meşgul etmektedir. Sanığı tanık yapan, jürisi alık, sarsak hukuk sistemi hışmımıza uğrayacaktır. Biz demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın. Suç nerede işlendiyse orada yargılanmalı. Orası da Türkiye Cumhuriyetidir"
dedi.
Bahçeli 29 Mart 2016'daki grup toplantısında ise Reza Zarrab’a ilişkin, “İranlı kara para tüccarı yolsuzluk ve kanunsuzlukların hesabını Türkiye’de vermedi, dilek ve temennimiz bari ABD’de vermesidir” ifadelerini kullanmıştı.