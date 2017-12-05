Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli bu sözlerini hatırlıyor mu? /05 Aralık 2017 12:51

Bahçeli bu sözlerini hatırlıyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Reza Zarrab'ın ABD'deki yargılanmasıyla ilgili 180 derece zıt açıklama geldi. Bahçeli geçen yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada 'Karanlık şahıs suçlarının hesabını Türkiye'de vermedi temennimiz ABD'de vermesidir' derken bugün yaptığı açıklamada yargılama yerinin Türkiye olması gerektiğini ve ABD'deki davanın komplo olduğunu savundu.

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili olarak, "ABD’de kurulan yanlı mahkemede Türkiye yargılanmaktadır. Buna sessiz kalmayacağız. Karanlık bir şahıs kinli itiraflarıyla Türkiye’yi meşgul etmektedir. Sanığı tanık yapan, jürisi alık, sarsak hukuk sistemi hışmımıza uğrayacaktır. Biz demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın. Suç nerede işlendiyse orada yargılanmalı. Orası da Türkiye Cumhuriyetidir" dedi.

Bahçeli 29 Mart 2016'daki grup toplantısında ise Reza Zarrab’a ilişkin, “İranlı kara para tüccarı yolsuzluk ve kanunsuzlukların hesabını Türkiye’de vermedi, dilek ve temennimiz bari ABD’de vermesidir” ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

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