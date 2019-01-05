Sağ-sol seçmen tartışması

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde sona gelinirken, “CHP’nin ve İYİ Parti’nin kazanma ihtimali düşük olan illerde, Cumhur İttifakı’ndan kim daha fazla oy alabilir” tartışması yaşanıyor. Bu illerden birinin de Kahramanmaraş olduğu ifade ediliyor.







‘OY KAYBETTİRİR’





CHP, Kahramanmaraş’ta Ali Öztunç’un adaylığını açıklamasına karşın, İYİ Parti kanadı ise 24 Haziran seçimlerinde yüzde 74.8 oy alan Cumhur İttifakı karşısında “Öztunç’un merkez sağ oylarını alamayacağını” düşünüyor. Bu nedenle İYİ Parti, Kahramanmaraş’ta, “Cumhur İttifakı’ndan da oy alabilecek ‘sağ kimlikli’ bir adayla seçime gidilmesi gerektiğini” savunuyor. Parti yönetimi, “CHP’li bir adayın Kahramanmaraş’ta oy kaybettireceğini, çünkü Maraş’taki seçmenin merkez sağa daha yatkın olduğundan sol kökenli bir isme oy vermeyeceğini” düşünüyor.





BÜYÜKŞEHİRDE HEM DESTEK HEM İTİRAZ





İYİ Parti, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde de CHP’nin adayına destek verecek.





Ancak İYİ Parti’nin Hatay’ın Antakya ilçesine ilişkin de bir itirazı bulunuyor. İYİ Parti kaynakları CHP’nin Antakya’da gösterdiği adayla ilgili “CHP Antakya Teşkilatı’nda da tartışmaların olduğu”nu ileri sürerken, İYİ Parti CHP’ye, “Antakya’da ya adayınızı değiştirin ya da aday bizden olsun. Söz konusu aday milliyetçi - ülkücü tabandan oy alamaz. Aday aynı kalırsa Hatay’daki belediye meclis üyeliklerinde sandalye kaybederiz” serzenişinde bulunuyor.





Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İYİ Parti’nin bu itirazına da sıcak bakmadığı ve aynı adayla yola devam etmek istediği” belirtiliyor.





‘AKP-MHP SEÇMENİNİN OLDUĞU BÖLGELERDE İYİ PARTİ ADAY ÇIKARMALI’





İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifakta İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerle ilgili de görüş farklılıkları yaşanıyor. MHP ve AKP seçmeninin yoğun olduğu Sivas, Yozgat gibi illerde CHP’nin “kendi adayını çıkarması yönündeki ısrarına” İYİ Parti kanadı Kahramanmaraş ve Antakya’daki durumla eşdeğer tezi savunuyor.





Cumhuriyet'in kulis haberine göre İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerde “İYİ Partili isimlerin CHP’li isimlere karşı şansının daha yüksek olabileceği” ifade edilirken, İYİ Parti’de “bu illerde de Millet İttifakı belediye başkanı çıkarmasa da İYİ Partili bir ismin Millet İttifakı’nın oyunu artırabileceği” fikri öne çıkıyor.