İyi Parti 99 adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun imzası ile yapılan yazılı açıklamada, aralarında il, ilçe ve beldelerin olduğu 99 belediye başkan adayı açıklandı.







İYİ Parti’den yapılan açıklamada ayrıca, CHP ile yapılacak iş birliği ile ilgili görüşmelerin de devam ettiği kaydedildi. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.





İYİ Parti'nin aday gösterdiği 99 ismin tamamı şöyle:



