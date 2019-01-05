Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu /05 Ocak 2019 12:14

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu

Brett McGurk'ün istifası sonrasında boşalan IŞİD ile Mücadele Özel Temsilciliğine, halen ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten James Jeffrey atandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino yaptığı yazılı açıklamada "Büyükelçi James Jeffrey, IŞİD karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilciliği görevini yürütecek" ifadesine yer verdi.

Jeffrey'nin Suriye Özel Temsilciliğini de sürdüreceğine dikkati çeken Palladino, "Büyükelçi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı ile IŞİD karşıtı küresel koalisyon arasındaki ilişkileri ve IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesi dahil ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedefleriyle tutarlı bir şekilde ortak ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde Başkan Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini uygulama konusunda koordinasyon sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı IŞİD ile Mücadele Özel Temsilciliği görevini eski Büyükelçi Brett McGurk yürütüyordu.

Mcgurk, ABD yönetiminin, 19 Aralık'ta Suriye'den çekilme kararı almasının ardından istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise istifanın ardından, "Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" değerlendirmesini yapmıştı.
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