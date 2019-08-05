Türkiye'nin Suriye planı sızdı, Trump 'Kürtleri koruyamayacağını' açıkça belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık" derken Washington'da diplomasi trafiğinin hızlandığına dair haberler geliyor.







Ahvalnews.com'da yer alan çeviri habere göre Trump yönetimi, "Türkiye'nin Kuzey Suriye işgalini durdurmak için son derece yoğun çaba harcıyor."





Washington Post’taki metinde , ABD'nin Türkiye'ye Fırat’ın doğusunda 15 kilometre derinliğini Türk askerlerinin ABD ile ortak denetleyeceği, YPG'den arınmış bölge teklifi sunduğunu ancak Ankara'nın 30 kilometre olması gerektiği konusunda direndiği belirtiliyor.





Türkiye hükümetinin ayrıca, Türkiye'de yaşayan 3,6 milyondan fazla Suriyeli mültecinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak alanlar konusunda ısrarcı olduğu belirtilen haberde, ABD kurmaylarının, bu kez tehdidin ciddi ve yakın olduğu görüşünde oldukları kaydediliyor.







Washington Post'taki metinde, Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna gireceğiz" açıklaması hatırlatılarak, "Türkiye, ABD’nin teklifini reddederse, Trump yönetimi, Kürt savaşçıları (YPG) korumak için müdahale edemeyeceğini açıkça belirtti" ifadesi ise dikkat çekiyor





Gazete, YPG'nin, bölgede IŞİD'i yenmek için ABD tarafından donatılan, eğitilip yönlendirilen ve Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan 60 binden fazla sayıda askerden oluşan bir orduya hükmettiğini ifade ediyor.