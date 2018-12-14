Sadece Almanya'ya gidilebilen havalimanı!

1999’da açılan, 2002’de kapatılan, 2007’de ise tekrar hizmete giren, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Çaycuma Havalimanı’ndan, sadece Almanya’ya (Düsseldorf) gidilip gelinebiliyor.







Almanya (Düsseldorf) ile Çaycuma Havaalanı arası uçakla ortalama 700 km/h hızla 3 saat 9 dakika sürüyor. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, iki bölge arası uçuş mesafesi 2210 km tutuyor. Düsseldorf ile İstanbul Atatürk Havaalanı arası uçakla 2 saat 54 dakika sürüyor. Burada da iki bölge arası 2 bin 36 km tutuyor. Yani Zonguldak’tan bir vatandaş uçakla İstanbul’a gitmek isterse toplam 4 bin 246 km havada uçmak zorunda kalıyor.





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Çaycuma’dan iç hat uçuşu yok, sadece Almanya’dan uçuşlar geliyor. Yani Zonguldak’tan İstanbul’a uçmak istiyorsanız önce Almanya’ya gidip sonra İstanbul’a gideceksiniz. Karayoluyla gidin, çok daha hızlı” dedi.





‘İÇ HAT UÇUŞLARINA AÇIN’





TBMM KİT Komisyonu’nda konuşan Yavuzyılmaz, 500 bin yolcu kapasiteli olan havaalanından yalnızca Almanya’ya uçulabildiğini söyleyerek, “Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını artık iç hat uçuşlarına açın” diyerek şöyle devam etti: “Havaalanı Zonguldak’a 55, Bartın’a 30, Karabük’e 90 kilometre uzaklıkta. Ayrıca demiryolu güzergahı üzerinde. Türkiye’nin ihracat merkezlerinden biri olması planlanan Filyos’a da 7 kilometre mesafede. Ama maalesef iç hat seferleri yapılmıyor, Almanya’dan uçuşlar geliyor. Tüm devlet erkanı, bürokrasi ve partiler adına talep ediyorum. ILS cihazı eksiği var, pistin uzayıp genişletilmesiyle ilgili bir konu var. Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını uçuşlara açın.”