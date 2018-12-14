Rusya Türkiye'nin yeni Suriye harekatı yapmasına karşı

Şam'da düzenlenen Rusya-Suriye 11. Hükümetlerarası Komisyon toplantısı kapsamında Sputnik'e konuşan Bogdanov, "Suriye ve dışındaki Kürtler de dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz. En nihayetinde, diyalog ve siyasi metotların silahlı çatışma, savaş ve yıkımdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatacaklarını belirtmişti.