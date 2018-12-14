Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Türkiye'nin yeni Suriye harekatı yapmasına karşı /14 Aralık 2018 15:49

Rusya Türkiye'nin yeni Suriye harekatı yapmasına karşı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı düzenleyeceği harekatın tüm taraflarıyla iletişim halinde belirterek, tüm taraflı sağduyulu hareket etmeye çağırdı

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Şam'da düzenlenen Rusya-Suriye 11. Hükümetlerarası Komisyon toplantısı kapsamında Sputnik'e konuşan Bogdanov, "Suriye ve dışındaki Kürtler de dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz. En nihayetinde, diyalog ve siyasi metotların silahlı çatışma, savaş ve yıkımdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatacaklarını belirtmişti.
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