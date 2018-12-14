Samanyolu Haber /Gündem / Hızlı Tren ilgili soruşturmada yeni gelişme! /14 Aralık 2018 15:59

Hızlı Tren ilgili soruşturmada yeni gelişme!

Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren faciasında BTS’nin “Telsizle haberleşiyorlardı” iddiası doğru çıktı. Savcılık telsizlere incelenmesi için el koydu. Birleşik Taşımacılık Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, yaptığı açıklamada çarpıcı bir tespitte bulunmuştu. Eroğlu, “Sinyalizyon tamamlanmadı haberleşme telefonla” demişti. Facianın yaşandığı trendeki telsizler incelemeye alındı.

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizlerin incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün meydana gelen kazanın hemen ardından 3 savcı görevlendirildi. Savcılığın olay yerindeki incelemeleri gün boyu sürerken, ilk belirlemelere göre, kazada kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alındı.

TELSİZLER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Kazanın ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, tren hattının sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürmüş, haberleşmenin telsizler aracılığıyla sağlandığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında haberleşmenin sağlandığı iddia edilen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltındaki 3 kişinin emniyette sorguları sürdürülürken, dün 86 olarak açıklanan yaralı sayısının son yapılan tespitlerle 92 olduğu belirtildi.
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