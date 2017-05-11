Economist: Derin kriz kapıda

Economist: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler yeni bir krizle karşı karşıya





Analiz haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Mayıs’ta yapacağı görüşmenin de gergin geçebileceğini belirtilerek, ‘Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye’nin İslamcı muhalif grupları öne çıkarmak isteyebileceğini, ABD’nin ise Suriyeli Kürtlerle ittifakta ısrar edebileceği’ ifade ediliyor.





Amerika’nın YPG’yi, Suriye’de IŞİD’e karşı ‘sınanmış, değerli bir ortak’ gibi gördüğünü belirten dergi, Türkiye’nin de YPG’yi ‘IŞİD gibi bir terörist örgüt’ olarak değerlendirdiğini hatırlatıyor.





PKK için ‘YPG’nin ana kuruluşu’ ifadesini kullanan Economist, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ta Şengal, Suriye’de de Karaçok Dağı’na düzenlediği hava harekâtından sonra Rusya ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin gösterdiği tepkiye değiniyor ve





ABD ile ilişkilere dair de şu yorumu yapıyor:





“Ama en büyük zararı Türkiye’nin Amerika ile ilişkileri gördü. Hava saldırılarından kısa bir süre sonra Amerikan askerleri, yeni çatışmalara engel olmak için Kürt savaşçılarla birlikte Türkiye-Suriye sınırında ortak devriyelere başladı, bu da, NATO üyesi iki müttefik arasında soğukluk olduğu endişesini gündeme getirdi.”





“Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ayrıca, Türkiye’yi IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonlarda uzlaşmacı davranmamak ve Şengal’de konuşlanan Amerikan askerlerini tehlikeye atmakla suçladı. Irak’taki komutanlar, hava saldırılarından bir saatten kısa bir süre önce haberdar edildiklerini söylüyor.”





Economist dergisi, Amerika’nın bölgedeki ‘vekillerini’ bombaladığı için Türkiye’den şikâyetçi olduğunu, Türkiye’nin ise ‘düşmanlarını silahlandırdığı için Amerika’ya öfkelendiğini’ yazıyor.

Haberde, PKK’nın son birkaç yıldır Türkiye’de çok sayıda saldırı düzenlediği ve güneydoğuda binlerce kişinin mağdur olduğu da belirtiliyor.





Economist’in haberinin devamı şöyle:





“Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Amerika’nın YPG’ye verdiği silahların daha önce Türkiye’de PKK tarafından askerlere ve polise karşı kullanıldığına dair çok sayıda kanıt olduğunu söylüyor. Washington’daki yetkililer ise Ankara’daki mevkidaşlarının aksine bu iki örgütü ayrı değerlendiriyor.”





“Amerika, IŞİD’in Suriye’de ‘başkenti’ olarak görülen Rakka’ya yönelik düzenlenecek koalisyon saldırılarında YPG’nin öncü rol üstlenmesini istiyor. Ama Erdoğan, bunun örgütü daha çok güçlendirmesinden ve Türkiye’deki ayrılıkçı Kürtleri cesaretlendirmesinden korkuyor.”





“Erdoğan, Kürtlerin Suriye’de devlet kurmasına engel olmak için ne gerekiyorsa yapacakları uyarısında bulundu. Kısa bir süre önce “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek, geniş kapsamlı bir saldırının olabileceğine işaret etti.”

“Ama Türkiye’nin seçenekleri sınırlı. Fırat’ın doğusunda Kürtlerin kalelerine yönelik bir hareketlenme, Türk askerlerini Amerikan güçleriyle karşı karşıya getirir. Suriye’nin kuzeybatısına yönelik bir saldırı, Türk askerlerini Rus savaş uçaklarının insafına bırakır. Atlantic Council’da görevli araştırmacı Aaron Stein, daha olası bir senaryonun Şengal civarında düzenlenebilecek yeni bir hava harekâtı olabileceğini söylüyor.”





“Türkiye’nin saldırıları, Amerika’nın YPG’ye desteğini yeniden düşünmeye zorlamayı amaçlayan bir girişimdi. Eğer ziyaret iptal edilmezse, Erdoğan’ın Washington’da Trump’a benzer bir mesaj vermesi bekleniyor. Erdoğan, Trump’a Rakka harekâtına alternatif bir planla gelebilir, Kürtler yerine, Türk askerleri ve İslamcı muhaliflerden oluşan çeşitli bir ekip.”





“Amerikalı yetkililer, Erdoğan’ın topladığı militanlar ve görevlendirmeyi istediği asker sayısının IŞİD’i yenmek için gereken güce denk gelmeyeceği düşüncesiyle bu planlara şüpheyle yaklaşıyor. Trump’ın son kararıyla da Türklerin planı neredeyse suya düşmüş durumda. İki NATO müttefiki arasında yıpranan ilişkiler, bir başka krizin eşiğinde.”