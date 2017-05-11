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Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var!
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Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var!
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11 Mayıs 2017 17:35
Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var!
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı. Çatışmada 2 asker şehit oldu.
SHABER3.COM
Son dakika… Tendürek Dağı’nda çatışma: 2 şehit
Tendürek'te devam eden operasyonlarda 2 asker şehit oldu 11 asker yaralandı. Operasyonda 5 terörist öldürüldü.
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