Samanyolu Haber /Gündem / Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var! /11 Mayıs 2017 17:35

Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var!

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı. Çatışmada 2 asker şehit oldu.

SHABER3.COM

Son dakika… Tendürek Dağı’nda çatışma: 2 şehit

Tendürek'te devam eden operasyonlarda 2 asker şehit oldu 11 asker yaralandı. Operasyonda 5 terörist öldürüldü.

<< Önceki Haber Son dakika… Tendürek'te çatışma: Şehit ve yaralılar var! Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:35