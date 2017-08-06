Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen'de bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var... /06 Ağustos 2017 11:13

Sabiha Gökçen'de bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul Sabiha gökçen Uluslararası Havalimanı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga nedeniyle karıştı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

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YOLCU KAPMA KAVGASI

İstanbul Sabiha gökçen Uluslararası Havalimanı iki seyahat firmasının çalışanları arasında çıkan kavga nedeniyle karıştı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre yaklaşık 70 kişinin yer aldığı kavgada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Olay gece saat 01:30’da dış hatlar geliş terminalinin 20 metre yakınında meydana geldi. İddiya göre havalimanından karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova’ya taşımacılık yapan 2 firmanın çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma her iki firmadan yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü.


6 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Göğüs ve karınlarından aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle yaralanan altı kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yolcu ve havaalanı çalışanının da etkilendiği kavga, asker ve polisin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

GÖZALTININ ARDINDAN TEKRAR TARTIŞMA ÇIKTI

Polis çok sayıda şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltındakinleri götürecek polis araçlarının beklendiği sırada kavga edenler arasında tekrar çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

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